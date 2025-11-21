Σε όλα έξω πέσανε…

Του Θανάση Κ.

Υπάρχουν στιγμές στην Ιστορία που οι γεωπολιτικές πλάκες μετακινούνται αθόρυβα – μέχρι που ξαφνικά προκαλούν σεισμό. Ενώ υπάρχουν και στιγμές που οι “αγκυλωμένες” κυβερνήσεις επιμένουν πεισματικά να κοιτούν προς τη λάθος πλευρά του ορίζοντα (ή της Ιστορίας), ενώ η πραγματικότητα αλλάζει μπροστά στα μάτια τους!

Σήμερα βιώνουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Και το επίκεντρο βρίσκεται στην Ουκρανία.

Παρά την εικόνα που καλλιεργούνταν, καιρό τώρα, στην Ευρώπη, ο πόλεμος δεν εξελίσσεται όπως τον περίμεναν οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις – κι όπως τον παρουσίαζαν τα “συστημικά” ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Η Ρωσία προελαύνει στο έδαφος. Η φθορά του ουκρανικού στρατού είναι τεράστια. Και το διεθνές περιβάλλον αλλάζει σε βάρος του Κιέβου. Όμως τώρα, το πραγματικό σοκ δεν προέρχεται από το μέτωπο, αλλά από την Ουάσιγκτων:

Για πρώτη φορά εμφανίζεται επίσημα στις ΗΠΑ ένα Σχέδιο 28 σημείων για ειρήνευση στην Ουκρανία, το οποίο ο ίδιος ο αμερικανικός Τύπος χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή ως: “σταθερή προσέγγιση στις ρωσικές θέσεις”!

Πρόκειται για τεκτονική μετατόπιση – για εξέλιξη αδιανόητη μέχρι και πριν λίγους μήνες…

Το Σχέδιο 28 σημείων δεν έχει γίνει πλήρως γνωστό. Όμως, με βάση διαρροές στον αμερικανικό Τύπο, μεταξύ άλλων:

— Προβλέπει πλήρη εκκένωση του Ντομπάς από τον ουκρανικό στρατό, ακόμα και τις περιοχές που ελέγχονται ακόμα από το Κίεβο.

— Αναγνώριση από την Αμερική ότι η Κριμαία και τα περισσότερα εδάφη που ελέγχει σήμερα ο ρωσικός στρατός αποτελούν τμήματα της Ρωσικής επικράτειας.

— Δέσμευση (ακόμα και “συνταγματική”!) ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.

— Μείωση του στρατού της Ουκρανίας στο 40% του τωρινού επιπέδου. Κι ότι η Ουκρανία δεν θα έχει πια όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

— Προβλέπει ότι η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα γίνει με δυτικά/ευρωπαϊκά κονδύλια και αμερικανικά δάνεια – όχι με “πόρους από τη Ρωσία”.

— Συνδέει την ειρηνευτική διαδικασία που θα ακολουθήσει με σταδιακή άρση των κυρώσεων.

— Και προβλέπει ότι στο έδαφος της Ουκρανίας δεν θα σταθμεύουν στρατεύματα από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ…

Αν κάποιος το διάβαζε αυτό πριν ένα χρόνο, θα έλεγε ότι αποτελεί λίστα επιθυμιών – ευσεβείς πόθους – του Κρεμλίνου.

Τώρα αποτελεί ειρηνευτικό σχέδιο-πρόταση της Ουάσιγκτων!

Ή για αν το πούμε αλλιώς:

— Οι ΗΠΑ αλλάζουν γραμμή στο Ουκρανικό.

— Η Ευρώπη όχι (ακόμα, τουλάχιστον).

Άλλωστε, ήδη οι Ευρωπαίοι άφησαν να εννοηθεί ότι “απορρίπτουν” το Σχέδιο κυρίως όσον αφορά την αποκλεισμό μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ…

Κι εκεί αρχίζει να προκύπτει πρόβλημα – ενδοδυτικού ρήγματος – πολύ πέραν της Ουκρανίας πια…

* Κι ακόμα χειρότερα: Την ώρα που συζητιέται το Σχέδιο των 28 σημείων πίσω από κλειστές πόρτες, στο Κίεβο πέντε κορυφαία στελέχη της Ουκρανικής κυβέρνησης εγκατέλειψαν ξαφνικά τη χώρα διωκόμενα για σκάνδαλα! Πρόκειται για ανθρώπους από το άμεσο περιβάλλον του Ουκρανού Προέδρου, και οι κατηγορίες πια αγγίζουν και τον ίδιο τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Οι διαρροές για όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία συνέπεσαν σχεδόν απολύτως με το Σχέδιο των 28 σημείων – και η σύμπτωση δεν ήταν καθόλου-μα καθόλου – “συμπτωματική”!

Πίσω από το θόρυβο που σηκώθηκε φαίνεται πως υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς τον Ζελένσκι:

— Ή αποδέχεσαι το Σχέδιο

— ‘Η θα το αποδεχθεί ο αντικαταστάτης σου.

— (Η θα καθυστερήσεις, και θα αποδεχθεί ο αντικαταστάτης σου πολύ χειρότερο σχέδιο, λίγο αργότερα)

Τέλος η ίδια η Βουλή της Ουκρανίας αποφάσισε ξαφνικά να αναστείλει τις δραστηριότητές της. Κι έτσι ο Ζελένσκι δεν έχει περιθώριο να την καλέσει να πάρει εκείνη την ευθύνη απόρριψης του Σχεδίου.

Η Βουλή της Ουκρανίας “διευκολύνει” ανοικτά, όχι την αποδοχή του Σχεδίου, αλλά την απομάκρυνση του Ζελένσκι.

* Όμως ενώ οι ΗΠΑ προωθούν “σχέδιο Ειρήνευσης” η Ευρώπη ετοιμάζεται για… Πόλεμο!

Τα γερμανικά ΜΜΕ μιλάνε για επικείμενο “μεγάλο ευρωπαϊκό Πόλεμο μέσα στα επόμενα χρόνια”,

ο Γερμανός υπουργός Άμυνας δήλωσε “ίσως ζήσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη”

ο Γάλλος αρχηγός ΓΕΕΘΑ δήλωσε “ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα παιδιά μας να σκοτωθούν στο μέτωπο” για να κρατήσουμε την Ευρώπη ελεύθερη

Η Ευρώπη, ενισχύει τις εξοπλιστικές δαπάνες, για “θωράκιση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα” και καλλιεργεί “πολεμικό πυρετό”, την ώρα που ο μεγάλος υπερατλαντικός της Σύμμαχος προωθεί “ιστορικό συμβιβασμό” με τη Ρωσία!

Οι δύο συνιστώσες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος – σε εντελώς διαφορετική τροχιά.

* Και στο Ενεργειακό;

Ακόμα χειρότερο… αλαλούμ!

Εδώ η αντίφαση είναι πια κραυγαλέα:

Ο Γερμανός Καγκελάριος μόλις ανακοίνωσε ότι προωθεί σχέδιο για ηλεκτρική ενέργεια στη βαριά βιομηχανία της χώρας του με κόστος 5 λεπτά/Kwh για τα επόμενα 3 ως 5 χρόνια. Για να μην κλείσουν τα εργοστάσια. Ενώ η τωρινή τιμή είναι από τριπλάσια ως σχεδόν πενταπλάσια!

Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με δύο τρόπους:

— είτε με μαζική μείωση των φόρων στους ρύπους (δηλαδή εγκατάλειψη του πυρήνα της “πράσινης μετάβασης”)

— είτε με στροφή σε πολύ φτηνό φυσικό αέριο – δηλαδή, ας μη κρυβόμαστε, ρωσικό φυσικό αέριο – ξανά!

Αν το κάνει η Γερμανία, θα το απαιτήσουν και όλοι οι υπόλοιποι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και τότε η περιβόητη “πράσινη μετάβαση” πάει περίπατο.

Tην ίδια ώρα, όπως είδαμε, οι Αμερικανοί συζητούν ειρήνευση με τη Ρωσία, πράγμα που ανοίγει το δρόμο για άρση των δυτικών κυρώσεων σε βάρος της. Και επιστροφή του φθηνού ρωσικού αερίου στην Ευρώπη.

Άλλη μια σύμπτωση διόλου… “συμπτωματική”

Τι θα απογίνουν όλες αυτές οι πρόσφατες θριαμβολογίες για το πολύ πιο ακριβό Αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη; Θα αποδειχθεί μια ακόμα φούσκα;

Αν η Γερμανία στραφεί σε φθηνούς υδρογονάνθρακες – πράγμα που ΗΔΗ κάνει η Γερμανία – το Αμερικανικό LNG είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ επιλογή! Γιατί είναι η πιο ακριβή…

Πάντα υπήρχαν “αντιθέσεις” ανάμεσα στα δυτικά κράτη.

Αλλά ποτέ δεν υπήρξαν ταυτόχρονα τόσο δραματικές ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ:

— Η Ευρώπη ετοιμάζεται για Πόλεμο – έναντι της Ρωσίας.

— Οι ΗΠΑ προωθούν ενεργότατα “ειρήνευση” με την Ρωσία.

— Η Ευρώπη προεξοφλεί – ακόμα – αποδυνάμωση και συνθηκολόγηση της Ρωσίας.

— Οι ΗΠΑ μετατοπίζονται προς τις “ρωσικές θέσεις” για να επιτύχουν ρεαλιστικό συμβιβασμό με τη Ρωσία.

— Οι Αμερικανοί έπεισαν τους Ευρωπαίους να επανεξοπλιστούν μετά από χρόνια.

— Και μόλις το αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι, και ετοιμάζουν και το σχετικό “πολεμικό κλίμα” στις κοινωνίες τους, οι Αμερικανοί ετοιμάζονται για… συμβιβασμό με τον “εχθρό”!

— Οι Ευρωπαίου ζητούν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

— Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για άρση κυρώσεων.

— Οι ΗΠΑ αρνούνται την πράσινη μετάβαση.

— Οι Ευρωπαίοι στα χαρτιά επιμένουν στους “πράσινους στόχους”, αλλά…

— Αλλά στην πράξη, με πρώτους τους Γερμανούς, ανοίγουν το δρόμο για την εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης, την εγκατάλειψη των “πράσινων στόχων” και την επιστροφή στο φθηνό ρωσικό αέριο – την ίδια στιγμή που ετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία!

Και στο μεταξύ βιώνουν μια τριπλή στρέβλωση:

— Επιδοτούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

— Φορολογούν τους υδρογονάνθρακες

— Κι ύστερα αποφάσισαν να επιδοτούν την βαριά τους βιομηχανία να καταναλώνει φθηνή ενέργεια, που δεν πρόκειται να τη βρουν, αν δεν μειώσουν τους φόρους στους υδρογονάνθρακες και δεν επανέλθουν σε φθηνό φυσικό αέριο.

Τέτοια πολλαπλά αδιέξοδα – οικονομικά και γεωπολιτικά – δεν αντιμετώπισε ποτέ η Ευρώπη στις μεταπολεμικές δεκαετίες.

* Και μέσα στο ορυμαγδό των πρωτοφανών αντιφάσεων που συγκλονίζουν την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε την ώρα να υποδεχθεί τον Ζελένσκι στην Αθήνα – την ώρα που στο Κίεβο τον “ψάχνουν” για διαφθορά, την ώρα που οι στενοί συνεργάτες τους εγκαταλείπουν τη χώρα τους, την ώρα που στην Ουάσιγκτων συζητούν για την αντικατάστασή του.

Πάλι με τη… “σωστή πλευρά της Ιστορίας” πήγαμε!

Όταν βλέπεις το τσουνάμι να έρχεται,

Όταν βλέπεις τις ΗΠΑ να αλλάζουν στρατηγική,

Όταν βλέπεις τις γεωπολιτικές ισορροπίες να μετατοπίζονται,

και παρ’ όλα αυτά επιμένεις σε photo opportunities και χειραψίες με πρόσωπα που έχουν “λήξει”.

αυτό δεν λέγεται Πολιτική.

Αυτό πια λέγεται αθεράπευτη ΤΥΦΛΩΣΗ!

ΥΓ.1 Παρεμπιπτόντως το Σχέδιο των 28 σημείων μάλλον δεν θα το αποδεχθούν τελικά, ούτε η Ουκρανία ούτε η ίδια η Ρωσία. Και θα επανέλθει μάλλον σε επόμενη εκδοχή μετά από δύο-τρείς μήνες. Αλλά το ρήγμα μέσα στη Δύση έχει ήδη προκύψει. Και η εσωτερική κρίση μέσα στην Ουκρανία έχει αρχίσει…

ΥΓ.2 Παρεμπιπτόντως είχαμε και νέο “επεισόδιο” ανάμεσα σε σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού και τουρκικά αλιευτικά. Που ψάρευαν ΜΕΣΑ στα ελληνικά χωρικά ύδατα των 6 μιλίων.

Εκτός από τη “σωστή πλευρά της Ιστορίας” που αποδείχθηκε το συντομότερο ανέκδοτο, την πατήσαμε και με τα “ήρεμα νερά”.

Όπου τα κάναμε… θάλασσα. Κυριολεκτικά.