Σημαντικές αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής – 4 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής και καθημερινότητας

Με μία σειρά σημαντικών θεμάτων συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου. Στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία και τον καθαρισμό ρεμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει έργο ηλεκτροφωτισμού ύψους 1 εκατ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κορινθίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που εγκρίθηκαν φθάνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, απορρίφθηκαν αιτήματα παρατάσεων και αποτελέσματα διαγωνισμών που κρίθηκαν μη συμφέροντα για την Περιφέρεια, με στόχο να καταστεί σαφές ότι τα έργα πρέπει να υλοποιούνται εντός χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών.

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν και στον τομέα του πολιτισμού, με την έγκριση δύο προγραμματικών συμβάσεων για αρχαιολογικές έρευνες στην Π.Ε. Κορινθίας και συγκεκριμένα τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας και την ανάδειξη της ρωμαϊκής έπαυλης στη θέση «Κατουνίστρα» Λουτρακίου, καθώς και του έργου ψηφιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, που θα συμβάλει στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Εγκρίθηκε η δημοπράτηση έργου άνω των 24 εκατ. ευρώ για την υλική συνδρομή ευπαθών οικογενειών (επισιτιστική και βασική υλική βοήθεια), μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Πλέον οι διαδικασίες επιταχύνονται με στόχο να υπάρξει σύμβαση και η πρώτη διανομή εντός του 2025.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε επίσης ότι στο τέλος του 2024 η Περιφέρεια κάλυψε όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις και πλέον κινείται χωρίς καθυστερήσεις, ενώ συνεχίζεται η διεκδίκηση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων για κρίσιμες παρεμβάσεις. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση πόρων και η αποτελεσματικότερη υλοποίηση έργων και υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη και Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρήστος Λαμπρόπουλος, υπογράμμισε: «Η Περιφερειακή Επιτροπή αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να επιταχύνει τις διαδικασίες και να δίνει λύσεις. Τα έργα προχωρούν πιο γρήγορα, με διαφάνεια και με σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η δουλειά μας είναι να μετατρέπουμε τους πόρους σε έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Η καλή λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής και οι αποφάσεις της δείχνουν ότι η Πελοπόννησος κινείται με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Αναλυτικά τα έργα και οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν:

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Νο19 (Τμήμα Μοναστηράκι – Μυκήνες)», προϋπολογισμού 300.000 € (Π.Ε. Αργολίδας).

Αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας», προϋπολογισμού 200.000 € (Π.Ε. Αργολίδας).

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου», προϋπολογισμού 190.000 € (Π.Ε. Κορινθίας).

Προχωρά η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «Αρχαιολογική έρευνα, προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Τενέας στο Χιλιομόδι Κορινθίας (2025–2029)», προϋπολογισμού 175.000 €.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο Λουτρακίου για τη συνέχιση της ανασκαφής και ανάδειξης της ρωμαϊκής έπαυλης στη θέση «Κατουνίστρα» Λουτρακίου, προϋπολογισμού 70.000 €.

Προκηρύσσεται το έργο «Συντήρηση – αποκατάσταση αντιπλημμυρικών τεχνικών έργων και καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων σε περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 300.000 €.

Προκηρύσσεται το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Προκηρύσσεται το έργο «Ανόρυξη γεωτρήσεων και αναβάθμιση εγγειοβελτιωτικών υποδομών στους Δήμους Βέλου–Βόχας, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης (Π.Ε. Κορινθίας)», προϋπολογισμού 600.000 €.

Αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Συντήρηση τεχνικών έργων εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων Δήμου Ευρώτα», προϋπολογισμού 300.000 € (Π.Ε. Λακωνίας).

Εγκρίθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού, την Ι. Μητρόπολη Μεσσηνίας και τον Δήμο Καλαμάτας για το έργο «Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας με ψηφιακές τεχνολογίες».

Αναδείχθηκε οριστικός μειοδότης για το έργο «Βελτίωση – Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αρκαδίας», προϋπολογισμού 800.000 €.

Υποβάλλεται πρόταση χρηματοδότησης στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023–2027 για το έργο «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 14.500.000 ευρώ.