Σημαντική διάκριση για το Κέντρο Υγιούς Γήρανσης «Μέντωρ» και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» – Κ. Τζιούμης: «Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης βρίσκονται σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση απέσπασε το Κέντρο Υγιούς Γήρανσης «Μέντωρ», σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Τρίπολης, στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχογηριατικής. Η εργασία που παρουσιάστηκε και έλαβε το Βραβείο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και την ουσιαστική συμβολή του προγράμματος στην υποστήριξη των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Με αφορμή τη διάκριση, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 παραχωρήθηκε κοινή συνέντευξη Τύπου από τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Κώστα Τζιούμη, τον επιστημονικό υπευθύνο του Κέντρου Υγιούς Γήρανσης «Μέντωρ» και Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αντώνιο Πολίτη, καθώς και την Αντιδημάρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κα Κλειώ Κορώνη Παπαντωνίου.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη διάκριση, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με το Κέντρο «Μέντωρ» θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί, προς όφελος των πολιτών. «Η διάκριση αυτή ανήκει πρωτίστως στους εργαζόμενους του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Τέτοιες αναγνωρίσεις δίνουν δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους μας να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη αφοσίωση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η βράβευση αποδεικνύει πως οι υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης βρίσκονται σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, προσφέροντας στους κοινωνικά ευάλωτους συμπολίτες υπηρεσίες που συχνά δεν συναντώνται ούτε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Η κυρία Παπαντωνίου μίλησε για μία πολύ σημαντική διάκριση αλλά και για τη σημαντική συνεισφορά του «Μέντορα» και του κ. Πολίτη σε όλο το δήμο Τρίπολης και ιδιαίτερα στο ΚΑΠΗ. Ενώ, ευχαρίστησε το προσωπικό και τόνισε ότι προσδοκούμε σε τέτοιες διακρίσεις και σε πρόοδο.

Ο κ. Πολίτης, μεταξύ άλλων, τόνισε την εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο –όπως ανέφερε– αποτελεί τον μοναδικό Δήμο πανελλαδικά που συμμετέχει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετά από ειδική εκπαίδευση του προσωπικού. «Η προσπάθεια αυτή αποτυπώθηκε στην εργασία που καταθέσαμε στο συνέδριο και η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή την αξιολόγησε ως την καλύτερη δράση στην κοινότητα», σημείωσε, αποδίδοντας το βραβείο στον Δήμαρχο και στην ομάδα του Δήμου Τρίπολης.