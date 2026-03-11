Σημαντικό Βήμα για τον Επικούριο Απόλλωνα – Ένταξη του Μνημείου στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (video)

Η ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών – Γ’ Φάση» στο Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού μνημείου. Το έργο εντάσσεται στη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας – Κρέεστένων και Ζαχάρως στη Νότια Ηλεία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος μιλώντας στο Κέντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST σημείωσε «Aποτελεί εμβληματικό μνημείο όχι μόνο για την Ηλεία αλλά για τη χώρα, καθώς είναι το πρώτο που ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. Η χρηματοδότηση της ανάδειξής του από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 3,1 εκατ. ευρώ είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι για την περιφερειακή αρχή και τον ίδιο τον Νεκτάριο Φαρμάκη ο πολιτισμός παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στην Ολυμπιακή Γη».