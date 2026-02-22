Σήμερα η πόλη γιορτάζει: Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι κορυφώνεται με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση | LIVE από την τηλεόραση BEST

Ένα τριήμερο αποκριάς κεφιού και ξεγνοιασιάς με πλειάδα εκδηλώσεων και εθίμων που αναβιώνουν σε κάθε γωνιά της Μεσσηνίας, φθάνει στο αποκορύφωμά του! Το Καλαματιανό Καρναβάλι – το 13ο κατά σειρά – μετατρέπει σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 την Καλαμάτα σε ένα μεγάλο σκηνικό χαράς, διασκέδασης και εξωστρέφειας.

Τα φώτα στρέφονται στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί όπου θα χτυπήσει η καρδιά των εκδηλώσεων, με την κορύφωση της φετινής διοργάνωσης. Στις 16:00 ξεκινά η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και η Τελετή Λήξης, σε μια εντυπωσιακή γιορτή με άρματα, καρναβαλιστές και πλήθος κόσμου που αναμένεται να κατακλύσει το κέντρο της πόλης.

Ζωντανή μετάδοση από την BEST

Όσοι δεν μπορέσουν να βρεθούν στην κεντρική πλατεία, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη Μεγάλη Παρέλαση και την Τελετή Λήξης ζωντανά από την BEST, σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση που θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης αναλαμβάνει ο Γιώργος Κρικοριάν, δίνοντας τον ρυθμό στη μεγάλη γιορτή, ενώ τη μουσική επένδυση θα έχει ο DJ Νάσος Παπατζιμόπουλος, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κεφιού και ξεφαντώματος.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με μεγάλη συναυλία της Ήβη Αδάμου, η οποία αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό και να κλείσει το φετινό καρναβάλι με τον πιο δυναμικό και γιορτινό τρόπο.

Δείτε ΕΔΩ τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις..

ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00, οι Αποκριάτικες εκδηλώσεις συνεχίζονται με άκρως διασκεδαστικό τρόπο, στην Ακτή ΝΟΚ, με τα Καρναβαλοχρώματα και διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη από την ομάδα Polis Art Events.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΝΟΚ-ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

12:00 Καρναβαλοχρώματα

Διαδραστικά παιχνίδια, μπουρμπουλήθρες και πολύχρωμη σκόνη

Από την ομάδα Polis Art Events

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πεζόδρομος Σφακτηρίας

Viva la Mexico – Dia de los Muertos

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – 18:00

ΠΑΡΤΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

Group 5 – CANDY NA DELULU (Kyttaro Rock Bar)

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Closing party Μετά το πέρας της μεγάλης καρναβαλικής παρέλασης

Group 12&13- Hello Kouroparty

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου (παπλωματάδικα)(1821NotJustaBar)

Street party

Το δρώμενο της Ευετηρίας αναβιώνει την Καθαρά Δευτέρα στη Νέδουσα