SL2/ PLAYOFFS: Η Καλαμάτα μια νίκη μακριά από την άνοδο! Live το Σάββατο στις 3 μ.μ. από το BEST το ντέρμπι με τον Πανιώνιο

Στα playoffs της Super League 2, η μάχη της ανόδου έχει αποκτήσει ξεκάθαρο πρωταγωνιστή: την Καλαμάτα.

Η «Μαύρη Θύελλα» της Μεσσηνίας βρίσκεται πλέον μια ανάσα από την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, κρατώντας την τύχη στα δικά της χέρια.

Το μίνι πρωτάθλημα ξεκίνησε με ένα δυνατό χτύπημα από τον Πανιώνιο, που πέρασε νικηφόρα από την Καλαμάτα με 2-0, βάζοντας φωτιά στη μάχη της κορυφής. Όμως η συνέχεια ανήκε στους Μεσσήνιους.

Η ομάδα της Καλαμάτας απάντησε εμφατικά.

Πέρασε με επιβλητικό τρόπο από την έδρα του Ολυμπιακού Β’, επικρατώντας με 3-0, ενώ στη συνέχεια επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και απέναντι στη Μαρκό, με νίκη 2-0 στο γήπεδο της Παραλίας.

Την ίδια στιγμή, ο Πανιώνιος έχασε πολύτιμο έδαφος. Η ισοπαλία με τη Μαρκό και η ήττα από τον Ολυμπιακό Β’ άλλαξαν τις ισορροπίες.

Έτσι, η Καλαμάτα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον Πανιώνιο, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των playoffs.

Το μεγάλο ραντεβού έρχεται τώρα.

Στην επόμενη αγωνιστική, στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος και Καλαμάτα θα διασταυρώσουν ξανά τα ξίφη τους σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει τα πάντα.

Για τη «Μαύρη Θύελλα», το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Αν φύγει αήττητη από αυτή τη δοκιμασία, τότε το όνειρο της επιστροφής στη Super League θα βρίσκεται πια μια ανάσα μακριά, καθώς θα χρειάζεται πια μόνο έναν βαθμό για να σφραγίσει το εισιτήριο της ανόδου.

Και στη Μεσσηνία, όλοι περιμένουν τη στιγμή που η Καλαμάτα θα ξαναγράψει ιστορία.

Το πολυαναμενόμενο ντέρμπι του Σαββάτου, στις 3 μ.μ., θα προβληθεί LIVE από το BEST μέσω του Action24.

1η Αγωνιστική:

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα 0-3

Πανιώνιος – Μαρκό 0-0

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

4η Αγωνιστική:

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Μαρκό – Πανιώνιος

6η Αγωνιστική:

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ