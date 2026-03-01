SL2 /Playoffs: Βήμα ανόδου για την Καλαμάτα, κέρδισε με 2-0 την Μαρκό (video)

Η Καλαμάτα συνέχισε ακάθεκτη απέναντι στη Μαρκό και με 2-0 για την 3η αγωνιστική των playoffs στον Β’ Όμιλο της Super League 2 πήρε ένα σημαντικό τρίποντο που την έφερε πιο κοντά στην άνοδο.

Μόλις στο 9ο λεπτό του ματς η Μαρκό είχε την ευκαιρία να προηγηθεί με τον Σεμπά, ο οποίος σούταρε λίγο πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γκέλιου.

Ωστόσο, στο 26′ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με το πλασέ του Μιράντα, παίρνοντας προβάδισμα.

Στο 82′ οι φιλοξενούμενοι είχαν και δεύτερο δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα, ο Μπετσίροβιτς έκανε το σουτ και η μπάλα κατέληξε ξανά στο αριστερό δοκάρι του Γκέλιου.

Τρία λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της Καλαμάτας να βρει δοκάρι, με τον Παναγιώτου να κάνει την προβολή και να χάνει την ευκαιρία για το 2-0.

Το δεύτερο γκολ όμως ήρθε στο 87′ με το φοβερό τελείωμα του Μορέιρα, ο οποίος κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (64′ Μορέιρα), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Παναγιώτου, Τάχατος (46′ λ.τ Σιλά (72′ λ.τ Σπυράκος), Μάντζης (72′ Κωτσόπουλος), Μπονέτο (56′ Χορδάν), Τσορνομάζ, Τσέλιος

Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (64′ Μορέιρα), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Παναγιώτου, Τάχατος (46′ λ.τ Σιλά (72′ λ.τ Σπυράκος), Μάντζης (72′ Κωτσόπουλος), Μπονέτο (56′ Χορδάν), Τσορνομάζ, Τσέλιος ΜΑΡΚΟ (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Φουρλάνος, Φατιόν, Σεμπά (23′ λ.τ Γιόχανσον), Παυλίδης, Μιούλερ, Οικονομίδης (78′ Μπουσάι), Σμάλης, Ντέντλερ (78′ Μπετσίροβιτς), Κυριακίδης

Στο άλλο παιχνίδι των playoffs ο Πανιώνιος ηττήθηκε 2-1 από τον Ολυμπιακό Β’ και έχασε την ευκαιρία να παραμείνει στο -2 από την πρωτοπόρο Καλαμάτα, με τη διαφορά τους πλέον να βρίσκεται στο +5.

Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον Κουτσίδη στο 17′ και λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Τανούλης έκανε το 2-0 στο 41′.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 31ο λεπτό του ματς, αλλά η εκτέλεση πέναλτι του Παπαγεωργίου κατέληξε στο δοκάρι.

Η απάντηση της ομάδας της Νέας Σμύρνης ήρθε στο 61′ με τον Μπελμόν, ο οποίος μείωσε σε 2-1, με το σκορ να μένει μέχρι το φινάλε του ματς.

Στα ματς των playouts η Athens Kallithea πήρε ένα σημαντικό διπλό με 1-0 κόντρα στον Παναργειακό στη μάχη της παραμονής, ενώ ισόπαλο 0-0 έληξε ο αγώνας μεταξύ του Αιγάλεω και Χανιών, ενώ και το Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη έμεινε στο 1-1.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Playoffs

Καλαμάτα – Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 2-1

Playouts

Παναργειακός – Athens Kallithea 0-1

Χανιά – Αιγάλεω 0-0

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη 1-1

Η βαθμολογία των playoffs στον Β’ Όμιλο

Καλαμάτα 31 Πανιώνιος 26 Μαρκό 18 Ολυμπιακός Β’ 18

Ο πρώτος προβιβάζεται στη Stoiximan Super League

Η βαθμολογία των playouts στον Β’ όμιλο

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Αthens Kallithea 19

7. Αιγάλεω 13

8. Ηλιούπολη 12

9. Χανιά 10

10. Παναργειακός 3

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις τελευταίοι από κάθε όμιλο υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.

πηγη www.sport24.gr