ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Γ’Εθνική: Έστειλαν σφαίρες στον διαιτητή Τσαμούρη!

Τρόμος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο με απειλές και σφαίρες να φτάνουν προσωπικά στον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμούρη λίγο πριν το ντέρμπι ανάμεσα στον Πύργο και την Ζάκυνθο!

Συγκεκριμένα πηγές του pamebala.gr, αναφέρουν πως ο διαιτητής από την Μεσσηνία Αλέξανδρος Τσαμούρης δέχθηκε απειλές για την ζωή του με αποτέλεσμα να δηλώσει κώλυμα για τον αυριανό αγώνα του Πύργου με την Ζάκυνθο!

Όσον αφορά τον κ. Τσαμούρη είναι βέβαιο πως θα προχωρήσει σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε καταγγελία για να βρεθούν αυτοί που του έστειλαν σφαίρες!

