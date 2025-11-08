Σοκ στην Γ’Εθνική: Έστειλαν σφαίρες στον διαιτητή Τσαμούρη!

Συγκεκριμένα πηγές του pamebala.gr, αναφέρουν πως ο διαιτητής από την Μεσσηνία Αλέξανδρος Τσαμούρης δέχθηκε απειλές για την ζωή του με αποτέλεσμα να δηλώσει κώλυμα για τον αυριανό αγώνα του Πύργου με την Ζάκυνθο!

Την θέση του ήδη πήρε στον πίνακα της ΕΠΟ ο Μάριος Συντόρης οπό την Θεσπρωτία.

Όσον αφορά τον κ. Τσαμούρη είναι βέβαιο πως θα προχωρήσει σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σε καταγγελία για να βρεθούν αυτοί που του έστειλαν σφαίρες!