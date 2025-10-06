Σοκάρει το άγριο διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα! Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

Όλα συνέβησαν σε κάμπινγκ της περιοχής όταν ένας άνδρας -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεαρός σε ηλικία- φθάνει στην είσοδο του χώρου λίγο πριν τις 20:30 και μετά από έναν πολύ σύντομο διάλογο που είχε με τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον δολοφονεί, δίπλα από τον χώρο υποδοχής.

Αμέσως μετά στρέφει το φονικό όπλο και στον 61χρονο επιστάτη που προσπάθησε να διαφύγει και ο οποίος δέχεται πισώπλατο φονικό χτύπημα. Ακολούθως ο δράστης διαφεύγει από το σημείο που είχε φθάσει εκεί με μηχανάκι.

Άμεσα μόλις γίνεται αντιληπτό τι έχει συμβεί ειδοποιήθηκε και έφθασε το ΕΚΑΒ όμως και τα δύο θύματα, δυστυχώς, είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή. Στο σημείο ακόμη και αυτή την ώρα βρίσκονται Αστυνομικοί που εξετάζουν όλες τις πτυχές της άγριας διπλής δολοφονίας. Ήδη οι έρευνες είναι εκτεταμένες για τον εντοπισμό του δράστη με την εξέταση και υλικού από κάμερες της περιοχής.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως περίπου 20 ημέρες πριν ο 70χρονος είχε δεχθεί επίθεση με την ζωή του να απειλείται και τότε και για την οποία είχε προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία εξετάζει το πως και εάν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας.