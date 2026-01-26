Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
26
Ιανουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σοκάρουν τα περιστατικά κακοποίησης ζώων (video)

Share

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένη η Αντιπρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, Ιωάννα Καρνούσκου, σε μια συγκλονιστική συζήτηση για τα πρόσφατα κρούσματα ακραίας βίας κατά των ζώων. Με αφορμή τον απαγχονισμό σκύλου στην Τριφυλία, τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού στην Καρδίτσα και τον ακρωτηριασμό ζώου στο χωριό Χανδρινού του Δήμου Πύλου – Νέστορος, η κυρία Καρνούσκου ανέλυσε τη βαθιά κοινωνική παθογένεια πίσω από αυτές τις κτηνωδίες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τονίστηκε η ανάγκη για σπάσιμο της σιωπής στις τοπικές κοινωνίες και η αυστηρή εφαρμογή του νόμου που καθιστά πλέον την κακοποίηση κακούργημα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode