Σοκάρουν τα περιστατικά κακοποίησης ζώων (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκε καλεσμένη η Αντιπρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας, Ιωάννα Καρνούσκου, σε μια συγκλονιστική συζήτηση για τα πρόσφατα κρούσματα ακραίας βίας κατά των ζώων. Με αφορμή τον απαγχονισμό σκύλου στην Τριφυλία, τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού στην Καρδίτσα και τον ακρωτηριασμό ζώου στο χωριό Χανδρινού του Δήμου Πύλου – Νέστορος, η κυρία Καρνούσκου ανέλυσε τη βαθιά κοινωνική παθογένεια πίσω από αυτές τις κτηνωδίες. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τονίστηκε η ανάγκη για σπάσιμο της σιωπής στις τοπικές κοινωνίες και η αυστηρή εφαρμογή του νόμου που καθιστά πλέον την κακοποίηση κακούργημα.