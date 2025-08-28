Στα 2,4 τρισ. δολάρια η παγκόσμια φαρμακευτική δαπάνη ως το 2029

Με ρυθμό 5-8% ανά περιοχή, αναμένεται να αυξάνεται η φαρμακευτική δαπάνη παγκοσμίως, φτάνοντας ως το 2029 τα 2,4 τρισ. δολ.

Τα συστήματα υγείας διεθνώς, επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην πανδημία, τον παγκόσμιο πληθωρισμό και τις περιφερειακές συγκρούσεις και προχώρησαν στην υιοθέτηση νέων θεραπειών και στην αύξηση της χρήσης των φαρμάκων.

Έτσι, οι φαρμακευτικές δαπάνες ξεπερνούν τους ρυθμούς ανάπτυξης πριν από την πανδημία, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί ως το 2029.

Η παγκόσμια ανάπτυξη της φαρμακευτικής αγοράς τα επόμενα πέντε χρόνια θα συνεχίσει να καθορίζεται από νέα και ήδη κυκλοφορούντα πρωτότυπα φάρμακα στις 10 περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και θα αντισταθμιστεί από μειώσεις 220 δισ. δολ. στη φαρμακευτική δαπάνη, από την απώλεια πατέντων και τη χρήση γενοσήμων. Η φαρμακευτική δαπάνη για πρωτότυπα σκευάσματα στις 10 πιο ανεπτυγμένες χώρες προβλέπεται να είναι υψηλότερη από αυτήν της τελευταίας πενταετίας, αλλά με μικρότερο μερίδιο στη συνολική φαρμακευτική δαπάνη.

Τα παραπάνω επισημαίνονται σε μελέτη της εταιρείας μελετών υγείας IQVIA, η οποία παρουσίασε την έκθεσή της για τη χρήση των φαρμάκων διεθνώς, ως το 2029.

Σταθερά αυξάνεται η χρήση φαρμάκων διεθνώς αν και σε ορισμένες περιοχές είναι διπλάσια του ετήσιου μέσου όρου

