Στα «κάγκελα» σωματεία και συνδικάτα ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας | Παράσταση διαμαρτυρίας και υπόμνημα στην επιθεώρηση εργασίας (pic’s)

Το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες, βγάζει στους δρόμους σωματεία και συνδικάτα. Σήμερα, στην Επιθεώρηση Εργασίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκε υπόμνημα με αιτήματα για τη διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Όπως επισημαίνεται από τους εργαζόμενους, μόνο μέσα στο 2025, 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις, όπως δηλώνεται, θα συνεχιστούν.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΠΟ: ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αίτημα διενέργειας ελέγχων υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων με αφορμή το πρόσφατο εργατικό ατύχημα στα Τρίκαλα

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών απευθύνεται στην Υπηρεσία σας με αφορμή το πρόσφατο σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, στο οποίο έχασαν την ζωή τους 5 συναδέλφισσες που δούλευαν στην νυχτερινή βάρδια, όπου αναδείχτηκαν για ακόμη μία φορά τα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας και την εργοδοτική αδιαφορία και αυθαιρεσία. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι η εργοδοσία δεν διέθεται τις απαιτούμενες άδειες και τα συστήματα ασφαλείας για το σύστημα προπανίου που χρησιμοποιούσε, πράγμα το οποίο κόστισε την ζωή σε 5 συναδέλφισσες ενώ υπάρχει η καταγγελία εργαζόμενου ότι προειδοποιούσαν για την έντονη οσμή χωρίς να παρθούν μέτρα από την εργοδοσία.

Με βάση τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται μια σειρά βιομηχανίες στις οποίες:

Χρησιμοποιείται εκτεταμένα ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός με ότι κίνδυνο εμπεριέχει αυτό για έναν μη εκπαιδευμένο εργαζόμενο,

επικρατεί επαναλαμβανόμενη εργασία με ότι αυτό σημαίνει μυοσκελετικά για τον εργαζόμενο,

υπάρχουν πόστα εργασίας σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες (φούρνοι, ψυγεία),

χρησιμοποιούνται οχήματα μεταφοράς φορτίου τόνων,

υπάρχουν ολισθηρές επιφάνειες κ.α.

το Συνδικάτο μας ζητά τη διενέργεια άμεσων, ουσιαστικών ελέγχων σε εργοστάσια και χώρους εργασίας του κλάδου στην περιοχή της Μεσσηνίας γιατί οι παραπάνω κίνδυνοι αυξάνονται εκθετικά σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας που επικρατεί. Οι έλεγχοι πρέπει να αφορούν, μεταξύ άλλων:

Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία,

στην εργασία, Τον αντισεισμικό έλεγχο κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών,

κτιριακών εγκαταστάσεων, και υποδομών, Τον αντιπυρικό έλεγχο, την ύπαρξη και καταλληλότητα μέσων πυρασφάλειας, σχεδίων εκκένωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, συστημάτων ανίχνευσης διαρροής προπανίου (αν χρησιμοποιείται),

και εκπαίδευσης του προσωπικού, συστημάτων ανίχνευσης διαρροής προπανίου (αν χρησιμοποιείται), Την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν από την εργασία σε βιομηχανία τροφίμων, όπως η χρήση και συντήρηση μηχανημάτων, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, οι συνθήκες θερμοκρασίας, ο θόρυβος,

που απορρέουν από την εργασία σε βιομηχανία τροφίμων, όπως η χρήση και συντήρηση μηχανημάτων, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, οι χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, οι συνθήκες θερμοκρασίας, ο θόρυβος, Την τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας σχετικά με Τεχνικό Ασφαλείας, Ιατρό Εργασίας και γραπτές εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου.

Είμαστε ενήμεροι για την χρόνια υποστελέχωση που επικρατεί στις υπηρεσίες σας μέσα από τις καταγγελίες των συνδικαλιστικών σας οργάνων αλλά η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των εργαζομένων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία γιατί πλέον, μιλάμε για μια εκρηκτική κατάσταση αφού μόνο το 2025 έχασαν την ζωή τους εν ώρα εργασίας 201 συνάδελφοι ενώ σύμφωνα με τις δηλώσεις της προέδρου του «Συλλόγου επιθεωρητών ασφαλείας και υγείας στην εργασία και υπαλλήλων επιθεώρησης εργασίας» τα πραγματικά νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα αφού πολλά ατυχήματα δεν δηλώνονται ποτέ ενώ ξέρουμε ότι και οι επαγγελματικές ασθένειες δεν αναγνωρίζονται στη χώρα μας.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή συνεργασία”, καταλήγει το σχετικό υπόμνημα που έδωσε το Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Μεσσηνίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.