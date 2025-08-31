Στα ύψη ο ελληνικός τουρισμός, μεγάλες οι νέες προκλήσεις

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα από τα κορυφαία brands παγκοσμίως και το τουριστικό της προϊόν συναγωνίζεται ευθέως αυτό της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, υπερδυνάμεις του παγκόσμιου τουρισμού. Παράλληλα, η χώρα προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες από υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία από μεγάλες έρευνες στην Ευρώπη, αλλά και τις υπερπόντιες αγορές της Βορείου Αμερικής και της Ασίας, όπως και η αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης ανά ταξίδι.

Παλαιοί ανταγωνιστές στον μεσογειακό τουρισμό όπως η Τουρκία διαβρώνουν τώρα τα μερίδια άλλων χωρών όπως η Ισπανία, καθώς οι ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα δεν έχουν κανένα δίλημμα μεταξύ της χώρας μας και της Τουρκίας, σύμφωνα με τις σχετικές έρευνες.

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός ούτε να διαβάσει αναρίθμητες μελέτες για να διαπιστώσει τις παραπάνω εξελίξεις. Οι νησιωτικοί προορισμοί όπως και η ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και η πρωτεύουσα και η Θεσσαλονίκη σφύζουν πλέον από επισκέπτες που δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνους που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα, τους ταξιδιώτες με τα σακίδια και τα σανδάλια δηλαδή.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα εμβληματικών ξένων μέσων ενημέρωσης μιλούν με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα, ενώ οψίμως συμπεριλαμβάνουν και νέους προορισμούς της ως κορυφαίες επιλογές για όσους επισκέπτες αναζητούν ποιότητα και διακριτικότητα μακριά από τα πλήθη. Φυσικά, η πρόκληση για τις επιχειρήσεις αλλά και την πολιτεία είναι μεγάλη. Οι πρώτες πρέπει να παρέχουν το επίπεδο των υπηρεσιών που αντιστοιχεί στις ολοένα και υψηλότερες τιμές που αξιώνουν.

