Σταφύλια: Πώς τα αποθηκεύουμε και πώς τα συντηρούμε

Τα σταφύλια, ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά φρούτα, κυριαρχούν στην αγορά από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο και αποτελούν βασικό υλικό σε πολλές συνταγές -αλμυρές και γλυκές. Θέλουμε, λοιπόν, να τα απολαμβάνουμε για όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα και γι’ αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές για τη συντήρηση και τη φύλαξή τους στο ψυγείο ή την κατάψυξη.

Το πρώτο και βασικό λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι τα βάζουμε στο ψυγείο μέσα στη σακούλα στην οποία τα αγοράσαμε. Τα σταφύλια είναι πολύ ευαίσθητα στην υγρασία, άρα εάν τα κλείσουμε μέσα σε σακούλα τότε δεν τα προφυλάσσουμε από αυτήν. Προτού, λοιπόν, τα βάλουμε στο ψυγείο, καλό είναι να τα τυλίξουμε σε χαρτί κουζίνας, που απορροφά την υγρασία.