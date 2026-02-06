Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Φεβρουάριος
TOP
Bestάκια

Στη Μαύρη Θύελλα ο σεβασμός στους πρώην προέδρους είναι αδιαπραγμάτευτος

Share

Γράφει ο Επίτροπος

Έμαθα πως η απαράδεκτη συμπεριφορά του Κυριάκου Ταβουλαρέα απέναντι στον πρώην πρόεδρο της «Μαύρης Θύελλας», Γιώργο Γρηγορόπουλο, ήταν η αιτία της απομάκρυνσής του από τη θέση που κατείχε στην ΠΑΕ.

Στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας με τον Πανιώνιο, ο κ. Ταβουλαρέας φέρεται να σήκωσε τον κ. Γρηγορόπουλο από τη θέση του, παρά το γεγονός ότι είχε πληρώσει και κανονικά εισιτήριο για να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει την ομάδα. Το περιστατικό, όταν έφτασε στα αυτιά του νυν προέδρου και μεγαλομετόχου της μεσσηνιακής ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά του, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για την άμεση απομάκρυνση του κου Ταβουλαρέα.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ αυτονόητο ότι οι πρώην πρόεδροι ενός συλλόγου αξίζουν σεβασμό και αναγνώριση για την προσφορά τους — έστω και μόνο με το δικαίωμα να καθίσουν σε μία θέση στα επίσημα του γηπέδου.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Bestάκια

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode