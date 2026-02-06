Στη Μαύρη Θύελλα ο σεβασμός στους πρώην προέδρους είναι αδιαπραγμάτευτος

Γράφει ο Επίτροπος

Έμαθα πως η απαράδεκτη συμπεριφορά του Κυριάκου Ταβουλαρέα απέναντι στον πρώην πρόεδρο της «Μαύρης Θύελλας», Γιώργο Γρηγορόπουλο, ήταν η αιτία της απομάκρυνσής του από τη θέση που κατείχε στην ΠΑΕ.

Στον πρόσφατο αγώνα της ομάδας με τον Πανιώνιο, ο κ. Ταβουλαρέας φέρεται να σήκωσε τον κ. Γρηγορόπουλο από τη θέση του, παρά το γεγονός ότι είχε πληρώσει και κανονικά εισιτήριο για να βρεθεί στο γήπεδο και να στηρίξει την ομάδα. Το περιστατικό, όταν έφτασε στα αυτιά του νυν προέδρου και μεγαλομετόχου της μεσσηνιακής ΠΑΕ, Γιώργου Πρασσά, προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά του, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για την άμεση απομάκρυνση του κου Ταβουλαρέα.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ αυτονόητο ότι οι πρώην πρόεδροι ενός συλλόγου αξίζουν σεβασμό και αναγνώριση για την προσφορά τους — έστω και μόνο με το δικαίωμα να καθίσουν σε μία θέση στα επίσημα του γηπέδου.