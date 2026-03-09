Τελευταία Νέα
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι έφτασε στην Κύπρο ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Νίκος Χριστουλίδης ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο γάλλος πρόεδρος.

Δείτε live εικόνα από την Κύπρο  

Οι τρεις ηγέτες θα συναντηθούν σε λίγα λεπτά στη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο και περίπου στις 2:45 το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένο να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις.

πηγή: www.in.gr

