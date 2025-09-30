Στις 16 Οκτωβρίου η επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μεγαλόπολη – Πιθανόν να επισκεφθεί και την Τρίπολη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για την πιθανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μεγαλόπολη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025. Αν και το επίσημο πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει και επίσκεψη στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσία του Πρωθυπουργού συνδέεται με την προώθηση και παρουσίαση παρεμβάσεων που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, η οποία εξακολουθεί να δοκιμάζεται οικονομικά και κοινωνικά μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για έργα και επενδύσεις, με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι τελικές λεπτομέρειες του προγράμματος αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ημέρες.

