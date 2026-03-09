Στο Ναύπλιο η διημερίδα για το πρόγραμμα LEADER | Δημήτρης Πτωχός: «Ένα δυναμικό εργαλείο που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της υπαίθρου»

Τον καθοριστικό ρόλο του προγράμματος LEADER στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στη 3η Διημερίδα Εκπαίδευσης και Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των Ομάδων Τοπικής Δράσης, που πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Φουγάρο, στο Ναύπλιο.

Όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης, το LEADER αποτελεί για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα δυναμικό και ιδιαίτερα επιτυχημένο εργαλείο ανάπτυξης, το οποίο στην περιοχή υλοποιήθηκε μέσα από τρία τοπικά προγράμματα – της Μεσσηνίας, του Πάρνωνα και της Βόρειας Πελοποννήσου – με συνολική δημόσια δαπάνη που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

«Το LEADER έχει αποδείξει στην πράξη την αξία του. Προσελκύει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, ενισχύει την επιχειρηματικότητα και δημιουργεί νέες δυνατότητες για μικρές και μεσαίες επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές», υπογράμμισε ο κ. Πτωχός, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ήδη ορατά στις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, σημειώνοντας ότι η προσέγγιση «από κάτω προς τα επάνω» αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας του LEADER, δίνοντας ουσιαστικό λόγο στους τοπικούς φορείς στον καθορισμό των αναγκών και των προτεραιοτήτων της ανάπτυξης.

Ο Περιφερειάρχης στάθηκε επίσης στις συνεργασίες και τα δίκτυα που έχουν αναπτυχθεί στην Πελοπόννησο μέσα από τη φιλοσοφία του προγράμματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά πρωτοβουλίες όπως οι Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου, το Plato’s Plate, το Malvasia Myth Network και οι Διαδρομές Τυριού Πελοποννήσου, οι οποίες συνδέουν την τοπική παραγωγή με τον τουρισμό και την εξωστρέφεια της περιοχής.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη στενή συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες, τόσο για την υλοποίηση των προγραμμάτων LEADER όσο και για την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και την ωρίμανση σημαντικών έργων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το Peloponnisos Trail, ένα δίκτυο περίπου 1.700 χιλιομέτρων πεζοπορικών διαδρομών που υλοποιείται σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα και ενισχύει τη θέση της Πελοποννήσου στον περιπατητικό τουρισμό.

Η 3η Διημερίδα Εκπαίδευσης και Παρακολούθησης των Ομάδων Τοπικής Δράσης πραγματοποιήθηκε στο Φουγάρο Ναυπλίου με διοργανωτή τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου ΚΑΠ, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από το σύνολο των Ομάδων Τοπικής Δράσης της χώρας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορείς της αυτοδιοίκησης.

Την εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, η οποία παρουσίασε τον απολογισμό της εφαρμογής του LEADER στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022 και τη μετάβαση στη νέα περίοδο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Στο Ναύπλιο βρέθηκε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος χαρακτήρισε το LEADER ένα επιτυχημένο εργαλείο αγροτικής ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο πραγματοποιήθηκαν πληρωμές που έφτασαν τα 525 εκατ. ευρώ, ενώ υλοποιήθηκαν περισσότερα από 3.000 έργα δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα σε όλη τη χώρα.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης, ο Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών Ιωάννης Μαλτέζος και ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Μανώλης Δολιανίτης.

Η διημερίδα είχε ως βασικό στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER–ΤΑΠΤοΚ, την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των τοπικών στρατηγικών και την προετοιμασία των Ομάδων Τοπικής Δράσης για τις απαιτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου της ΚΑΠ.