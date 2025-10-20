Στο στόχαστρο των επιτηδείων ακόμη και… τα υδρόμετρα! Πεδίο δράσης το Πήδημα Μεσσηνίας

Δεν γλίτωσε ούτε ο αγροτικός εξοπλισμός από τη δράση των επιτηδείων, οι οποίοι αυτή τη φορά φαίνεται να έβαλαν στο μάτι ακόμη και… τα υδρόμετρα και τις βάνες!

Η αποκάλυψη έγινε ύστερα από έλεγχο της ΟΠΚΕ σε όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα ρομά. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο τρία υδρόμετρα, υδρομετρητές και τρεις βάνες, ενώ στο πορτμπαγκάζ βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν χρησιμοποιήσει για τη διάπραξη των κλοπών. Οι τέσσερις άνδρες είναι ηλικίας 24, 59, 45 και 31 ετών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα κλοπιμαία είχαν αφαιρεθεί από αγροκτήματα στην περιοχή της Άνθειας. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιήθηκαν προκειμένου να παραλάβουν τον εξοπλισμό τους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος και ο 45χρονος δεν έφεραν δελτία ταυτότητας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, προχθές (18.10.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της ‘Α Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε) Μεσσηνίας, -4- ημεδαποί, ηλικίας από 24 έως 59 ετών, γιατί σε έρευνα που έγινε σε όχημα στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν υδραυλικά εξαρτήματα καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία. Όπως προέκυψε, τα ανωτέρω υδραυλικά εξαρτήματα, τα είχαν αφαιρέσει οι συλληφθέντες, από αγροκτήματα ημεδαπών σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας και τα οποία τους αποδόθηκαν. Επιπλέον, οι -2- εκ των -4- συλληφθέντων, στερούνται δελτίου ταυτότητας. Κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.