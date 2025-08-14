Τελευταία Νέα
Πέμπτη
14
Αύγουστος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στον Εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον εμπρησμό στην Πάτρα – Άγνωστα τα κίνητρά τους, ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε

Να διαλευκάνουν την υπόθεση του εμπρησμού στα Συχαινά της Πάτρας προσπαθούν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Ασφάλειας Πατρών. Υπενθυμίζεται ότι για τη φωτιά που απείλησε την πόλη της Πάτρας και κατέκαψε τον περιαστικό ιστό της πόλης έχουν συλληφθεί δύο ημεδαποί, κάτοικοι Πάτρας, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Για τη σύλληψή τους οι αστυνομικοί κατάφεραν να αξιοποιήσουν οπτικό υλικό από πολίτη, που εντόπισε τους δύο νεαρούς να κινούνται ύποπτα κοντά σε δασική έκταση.

Οι νεαροί είχαν στην κατοχή τους σακίδιο με σπίρτα, αναπτήρες και ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, το οποίο και πέταξαν όταν έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους.

Δείτε τις εικόνες:

Οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό στα Συχαινά

Το μπουκάλι που πέταξαν όταν τους αντιλήφθηκαν

Οι δύο νεαροί ενώ βρίσκονταν σε δασική περιοχή της Πάτρας

Μία ομολογία, καμία αιτία

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής έχουν καταφέρει να λάβουν την ομολογία του ενός ατόμου.

Ειδικότερα, έπειτα από αρκετές ώρες και ενώ αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση τους με τα γεγονότα, ο 19χρονος ομολόγησε τις πράξεις του.

Ωστόσο, κανείς από τους δύο νεαρούς δεν έχει αναφέρει στους αστυνομικούς τους λόγους που μπορεί να τους οδήγησαν στον εμπρησμό της περιοχής των Συχαινών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Η Ασφάλεια Πατρών έδωσε στη δημοσιότητα και το σακίδιο που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος, στο οποίο υπήρχαν σπίρτα, αναπτήρας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωσή του
Στο Καραμανδάνειο επιστρέφουν οι ασθενείς που είχαν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στην περιοχή. Η χθεσινή εκκένωση είχε πραγματοποιηθεί για προληπτικούς λόγους, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού
πηγη in.gr
