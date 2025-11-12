Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 12-11-2025 ο Περιφερειάρχης Πελοποννή­σου Δημήτριος Πτωχός, προκειμένου να εκφράσει προεορτίως τις ευχές του στον Μητροπολίτη, για την αυριανή ονομαστική του εορτή.

Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε υγεία και δύναμη στον κ. Χρυσό­στο­μο, προκειμένου να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του στην Ιερά Μη­τρό­πολη Μεσσηνίας.

Επίσης, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εστιάζοντας στη συνεργασία της Περιφέρειας με την το­πι­κή Εκκλησία, για την προώθηση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τον κ. Πτωχό για την τιμητική επίσκεψη και του ευχήθηκε κάθε καλό στα πολυεύθυνα καθήκοντά του.