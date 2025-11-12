Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 12-11-2025 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτριος Πτωχός, προκειμένου να εκφράσει προεορτίως τις ευχές του στον Μητροπολίτη, για την αυριανή ονομαστική του εορτή.
Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε υγεία και δύναμη στον κ. Χρυσόστομο, προκειμένου να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.
Επίσης, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εστιάζοντας στη συνεργασία της Περιφέρειας με την τοπική Εκκλησία, για την προώθηση πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων.
Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τον κ. Πτωχό για την τιμητική επίσκεψη και του ευχήθηκε κάθε καλό στα πολυεύθυνα καθήκοντά του.