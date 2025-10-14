Στον παγκόσμιο διάλογο η Μεσογειακή διατροφή | Στην Καλαμάτα το Tomorrow Tastes Mediterranean (video)

Ολοκληρώνεται το συνέδριο που φέρνει στον παγκόσμιο διάλογο την μεσογειακή διατροφή, το οποίο διεξάγεται στην Καλαμάτα . Το “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” πραγματοποιείται με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων υγείας και διατροφής αλλά και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που παίζει στην υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και τον πολιτισμό.

6ο Διεθνές Συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” | Εποχικότητα, τοπικά προϊόντα, μνήμη

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετικές θεματικές που προσέγγισαν θέματα που αφορούν στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της μεσογειακής διατροφής, τις κλιματολογικές προκλήσεις και το μέλλον της γεωργίας, συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα το 6ο διεθνές συνέδριο, που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και το Κέντρο Μεσογειακής Διατροφής Torribera, μιας πρωτοβουλίας του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γαστρονομίας και του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Κορυφαίοι σεφ μίλησαν για την εποχικότητα, τα τοπικά προϊόντα και τη μνήμη…