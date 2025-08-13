Στον πάγο για μια διετία οι τόκοι για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία

Πάγο για δύο χρόνια στα επιτόκια της εφορίας βάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ένα νέο κύμα «κόκκινων» οφειλών αφού ήδη ξεπερνούν τα 110,8 δισ. ευρώ επιβαρύνοντας περισσότερους από 4,2 εκατ. φορολογούμενους.

Πρόκειται για τα επιτόκια εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και τελών τα οποία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, θα παραμείνουν αμετάβλητα έως τον Αύγουστο του 2027 στο 8,76% τον χρόνο ή στο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επίσης, δεν αλλάζει το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων που ανέρχεται σήμερα στο 0,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης και στο 6% σε ετήσια βάση με στόχο να αποφευχθεί η περαιτέρω εκτόξευση του κόστους εξυπηρέτησης των οφειλών, που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

