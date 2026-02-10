Στους δρόμους οι διανομείς Μεσσηνίας την Τσικνοπέμπτη

Συλλογική σύμβαση για όλες τις ειδικότητες με αυξήσεις στους μισθούς, ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα, κάλυψη ατυχήματος και ασθένειας είναι μερικές από τις διεκδικήσεις των διανομέων που την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στη Μεσσηνία, προχωρούν σε κινητοποίηση και μοτοπορεία στις 18:30 με εκκίνηση από την πλατεία 23ης Μαρτίου, στην Καλαμάτα.

Το Συνδικάτο Εργατοϋπάλληλων Επισιτισμού Τουρισμού στηρίζει την κινητοποίηση

Το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Μεσσηνίας, χαιρετίζει τον αγώνα που δίνει το Σωματείο Διανομέων Μεσσηνίας και οι εργαζόμενοι της efood, σε όλη την Ελλάδα, καθώς προχωρούν σε νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 12 Φεβρουαρίου.

Τη στιγμή που η efood, έχει χάσει το μέτρημα από τα συνεχώς αυξανόμενα κέρδη της, οι διανομείς επιλέγουν τον δρόμο της οργάνωσης και του αγώνα.

Όπως οι διανομείς, έτσι και εμείς, οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα επισιτιστικά παλεύουμε καθημερινά για το μεροκάματο. Ειδικά στη σεζόν, φαίνεται ολοένα και περισσότερο η γύμνια της εργοδοσίας στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Με μισθούς επιπέδου 2012, όπου θα εξανεμιστούν στα μέσα του μήνα, με ωράρια “ήλιο με ήλιο” και ρεπό “όποτε βγαίνει η επιχείρηση”.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα τους για:

· Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της efood

· Ελάχιστη εγγυημένη τιμή ανά ώρα, κάλυψη εργατικού ατυχήματος και δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers

· Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

· Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην efood

Τέλος καλούμε όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Καλαμάτας, να στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα των διανομέων και να δώσουμε το παρόν στην απεργιακή κινητοποίηση, την Πέμπτη 12/2 στις 18:30 στην Πλατεία 23ης Μαρτίου.