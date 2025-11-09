SUPER LEAGUE 2 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου 2-0: Με Παμλίδη και Τσέλιο έμεινε στην κορυφή (video)

Η Καλαμάτα έκανε τη δουλειά στην έδρα της κόντρα στην ιδιαίτερα αξιόμαχη Ελλάς Σύρου, καθώς επικράτησε 2-0 στην έδρα για την ένατη αγωνιστική της Super League 2. Έτσι παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας.
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Κατάλντι (46′ λ.τ Τσορνομάζ), Καλουτσικίδης, Οικονόμου (82′ Τσελεπίδης), Λυμπεράκης, Παμλίδης (82′ Γκάμα), Μιράντα (72′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (87′ Ντιγκινί), Τσέλιος.
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης (65′ Γκέζος), Σταματούλας, Βλάχος, Νάτσος, Γαρουφαλιάς (80′ λ.τ Νίνο), Τσιαντούλας, Γιάκος, Τριμμάτης (76′ Καλός), Κόλα, Ντέιβιντ (80′ Λιούμης).
πηγη www.sport24.gr