ΑΘΛΗΤΙΚΑ

SUPER LEAGUE 2 Καλαμάτα – Ελλάς Σύρου 2-0: Με Παμλίδη και Τσέλιο έμεινε στην κορυφή (video)

Η Καλαμάτα λύγισε την Ελλάς Σύρου και διατήρησε τη θέση της στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με τους Παμλίδη και Τσέλιο να πετυχαίνουν τα γκολ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη.

Η Καλαμάτα έκανε τη δουλειά στην έδρα της κόντρα στην ιδιαίτερα αξιόμαχη Ελλάς Σύρου, καθώς επικράτησε 2-0 στην έδρα για την ένατη αγωνιστική της Super League 2. Έτσι παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας.

Οι Μεσσήνιοι προηγήθηκαν στο ματς με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Παμλίδη στο 71ο λεπτό, ενώ ο Τσέλιος με κεφαλιά πέντε λεπτά μετά διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Η Καλαμάτα παρέμεινε στο +2 από τον δεύτερο Πανιώνιο.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Κατάλντι (46′ λ.τ Τσορνομάζ), Καλουτσικίδης, Οικονόμου (82′ Τσελεπίδης), Λυμπεράκης, Παμλίδης (82′ Γκάμα), Μιράντα (72′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (87′ Ντιγκινί), Τσέλιος.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης (65′ Γκέζος), Σταματούλας, Βλάχος, Νάτσος, Γαρουφαλιάς (80′ λ.τ Νίνο), Τσιαντούλας, Γιάκος, Τριμμάτης (76′ Καλός), Κόλα, Ντέιβιντ (80′ Λιούμης).
