Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την απώλεια του Δημοσθένη Σωτηρόπουλου

Συλλυπητήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού για την απώλεια του Δημοσθένη Σωτηρόπουλου.

“Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον εξαίρετο ιατρό και πρώην Δήμαρχο Τρίπολης, Δημοσθένη Σωτηρόπουλο, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος, ανιδιοτέλεια και προσήλωση το κοινό καλό.

Ως ιατρός, στάθηκε ακούραστος συμπαραστάτης, προσφέροντας επί δεκαετίες τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην κοινωνία.

Ως Δήμαρχος Τρίπολης, εργάστηκε με συνέπεια και όραμα για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου του, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη μνήμη των πολιτών.

Η ευγένεια, η σεμνότητα και η προσφορά του αποτελούν παράδειγμα ζωής.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Με σεβασμό,

Δημήτρης Πτωχός

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου”