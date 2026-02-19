Συμμορία Ρομά εξαπατούσε ηλικιωμένους- Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, είχαν αποσπάσει πάνω από 660 χιλιάδες ευρώ!

Ρομά παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατόρθωναν να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν κοσμήματα και χρήματα για να αποκατασταθεί δήθεν βλάβη, διαφορετικά τους προειδοποιούσαν πως κινδύνευαν ακόμα και με ηλεκτροπληξία! Στο στόχαστρο τους ηλικιωμένοι, με θύματα στη Μεσσηνία και περιοχές της Αττικής.

Η λεία τους ξεπερνά τις 660 χιλιάδες ευρώ, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας να έχει εξιχνιάσει 10 περιπτώσεις απατών και αποπειρών αυτών, προχωρώντας παράλληλα στη σύλληψη ενός εκ των τριών ατόμων που φαίνεται να αποτελούν την εγκληματική αυτή ομάδα. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες κατ΄εξακολούθηση, η οποία περιλαμβάνει ακόμη δυο συνεργούς, επίσης Ρομά.

Με αναληθή στοιχεία και αρκετή καθώς φαίνεται πειστικότητα, κατόρθωσαν να ξεγελάσουν τα ανυποψίαστα θύματά τους. Για να αποκατασταθεί η δήθεν βλάβη από τον ΔΕΔΔΥΕ και να αποφύγουν τον κίνδυνο, έπρεπε να πληρώσουν βάζοντας χρήματα ή και κοσμήματα σε σακούλα έξω από το σπίτι. Οι οχλήσεις στα θύματά τους ήταν επανειλημμένες. Επικοινωνούσαν τηλεφωνικώς μαζί τους πείθοντάς τους να τοποθετούν τις σακούλες στις εισόδους των οικιών τους. Ένας εκ των τριών μελών της εγκληματικής οργάνωσης “κρατούσε” τα θύματα στη γραμμή, τους καθοδηγούσε να πάνε σε άλλο δωμάτιο ώστε να μην έχουν οπτική επαφή με τους συνεργούς του, ενόσω αυτοί αφαιρούσαν τα χρήματα.

Στη Μεσσηνία, όλες οι υποθέσεις απάτης έλαβαν χώρα στην Καλαμάτα. Πρώτο θύμα, αρχές Φεβρουαρίου μια 75χρονη η οποία έβαλε σε σακούλα ποσό 200 ευρώ και κοσμήματα αξίας 100 χιλιάδων. Μια ημέρα αργότερα (3/2) μια 78χρονη πείστηκε να τους δώσει 1.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ. Στις 11 του μηνός, ένας 73χρονος ξεγελάστηκε. Του αφαίρεσαν 3000 ευρώ σε κοσμήματα.

Παρ’ ολίγον θύμα μια 66χρονη. Η γυναίκα επρόκειτο να παραδόσει στους ρομά κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, ωστόσο πριν προλάβει ένας εξ αυτών να πάρει τη “λεία” έγινε αντιληπτός από συγγενή της παθούσας και τράπηκε σε φυγή.

Ειδικότερα, εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και της Αττικής. Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες (18.2.2026) πρωινές ώρες, σε Καλαμάτα και Τρίπολη, από τους ανωτέρω αστυνομικούς, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης και της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός.

Σε βάρος του ανωτέρω, σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες κατ’ εξακολούθηση, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -2- ημεδαπούς, ηλικίας 22 και 23 ετών, αντίστοιχα, καθώς και άγνωστο αριθμό συνεργών τους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, προέκυψε ότι οι προαναφερθέντες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία, εξαπατούσαν ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, παραθέτοντάς τους ψευδή στοιχεία ως αληθή, αποκομίζοντας έτσι παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνά τις -662.000- ευρώ.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, από τα τέλη του μηνός Ιανουαρίου του 2026 έως και τα μέσα του μηνός Φεβρουαρίου του ιδίου έτους, είχαν διαπράξει συνολικά -7- περιπτώσεις απατών και -3- περιπτώσεις αποπειρών αυτών, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και σε περιοχές της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες και με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας με σκοπό την εξαπάτηση τους, παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα της βλάβης – διαρροής ρεύματος και της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας, έπειθαν τα θύματα τους να βγάλουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους εκτός της οικίας τους, ενώ στη συνέχεια μετέβαιναν οι συνεργοί τους, με διαφορετικά κάθε φορά οχήματα για να τα παραλάβουν.

Τέλος, κατασχέθηκε όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων, καθώς και την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) έχουν αναρτηθεί οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή περιπτώσεων εξαπάτησης: