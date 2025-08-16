Συναγερμός στη Μεθώνη: Εντοπίστηκε νάρκη κοντά στην ακτή (pic)

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στην περιοχή της Μεθώνης, όταν εντοπίστηκε πιθανόν νάρκη σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή, σε βάθος περίπου 1,5 μέτρου.



Το γεγονός κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με το Λιμεναρχείο Μεθώνης να προχωρά σε αποκλεισμό και οριοθέτηση της περιοχής, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Σύντομα αναμένεται η άφιξη ειδικού κλιμακίου από την Αθήνα, που θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση και εξουδετέρωση της νάρκης, ενώ η ανησυχία παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Τα πλάνα είναι από δύτη της περιοχής που επισκέφτηκε την νάρκη εφόσον πρόκειται για πολεμικό υλικό.