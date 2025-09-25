Συνάντηση Δημάρχου Καλαμάτας με τη Διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. – Σε σημαντικά έργα για την εκπαίδευση

Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος με τον Πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε., Τιμολέοντα Κατσίπο, και τον Μεσσήνιο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Θανάση Γιάνναρη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα που αφορούν τις σχολικές υποδομές της πόλης και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» και η εξέλιξη του έργου άρσης της επικινδυνότητας στο συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού της Καλαμάτας.

Ενημέρωση, επίσης, υπήρξε για τη μελέτη ανακατασκευής του κλειστού γυμναστηρίου στο πρώην Πολυκλαδικό, η οποία ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τις μελέτες για την ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος σε χαρακτηρισμένο χώρο πλησίον του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του 5ου (Μπενάκειου) και του 17ου Δημοτικού Σχολείου.

Ο Δήμαρχος, για ακόμη μία φορά υπογράμμισε τη σημασία της καλής συνεργασίας με τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ασφαλών και σύγχρονων χώρων μάθησης για τους μαθητές της πόλης.