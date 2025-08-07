Συνάντηση εργασίας για τη βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία στην Π.Ε. Αργολίδας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, με επίκεντρο την πορεία των ελέγχων που δρομολογεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της βιολογικής γεωργίας, βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας Αγγελική Θεοδώρου και ο Προϊστάμενος του ΤΑΑΕ Νομού Αργολίδας και προϊστάμενος της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Θεμιστοκλής Πιτσινίκος.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δύο υπηρεσιών.