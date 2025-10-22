Συνάντηση εργασίας στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας για την ενίσχυση του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών

Η ενίσχυση, σε επίπεδο υποδομών, της αρχαιολογικής ανασκαφής του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης, η οποία έγινε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας, του Δήμου Σπάρτης και της ΕΦΑΛΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦΑΛΑΚ), κ. Ευαγγελία Πάντου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, κ. Στέφανος Βρεττάκος, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Αμυκλών, κ. Ζωή Χρανιώτη, ο επικεφαλής του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών, κ. Σταύρος Βλίζος, ο Αρχιτέκτων-Μηχανικός, κ. Γιώργος Γιαξόγλου και o συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λακωνίας, κ. Γιάννης Σπυριδάκος, συζητήθηκε η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας των φορέων και των αρχών, που εκπροσωπήθηκαν σε αυτή, με στόχο την ενίσχυση, σε επίπεδο υποδομών (στέγαση, υλικοτεχνικές υποδομές κ.ά.), του Ερευνητικού Προγράμματος Αμυκλών.

Η συνάντηση, που έγινε σε πολύ καλό κλίμα, κατέληξε σε συγκεκριμένα βήματα που πρόκειται να γίνουν από κάθε φορέα και αρχή που συμμετείχε σε αυτή, ώστε να καταστεί δυνατόν να ικανοποιηθούν οι τέτοιου είδους ανάγκες του ανωτέρω ανασκαφικού φορέα, ενώ το ραντεβού ανανεώθηκε για το εγγύς μέλλον, αμέσως μόλις λάβουν χώρα οι σχετικές, αναγκαίες, προπαρασκευαστικές πράξεις.