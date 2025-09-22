Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τη νέα Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας Πέρρυ Τρουπή

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά και οι δυνατότητες στενής και σταθερής συνεργασίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προσκλήσεις του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», μέσω των οποίων μπορούν να αξιοποιηθούν διαθέσιμοι πόροι για παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας.

Ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε η πρόοδος των εργασιών για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, που υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το νέο νοσοκομείο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την υγειονομική περίθαλψη, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους κατοίκους της Σπάρτης και της Λακωνίας, με σύγχρονες υποδομές που θα ενισχύσουν την πρόσβαση όλων σε προηγμένη ιατρική φροντίδα