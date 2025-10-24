Συνεχίζονται οι καθαρισμοί στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Κορινθίας

Με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της αισθητικής εικόνας του οδικού δικτύου, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από τον Ισθμό προς την Επίδαυρο, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου «Καθαρισμοί πρανών, τάφρων και νησίδων Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ, και αφορούν απομάκρυνση βλάστησης, καθαρισμό τάφρων, νησίδων και πρανών, καθώς και εργασίες συντήρησης για την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων.