Συνελήφθη ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας, το βράδυ της Κυριακής 5ης Οκτωβρίου, στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Νωρίτερα συνελήφθη ο φυσικός αυτουργός, ενώ το πρωί παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Λυκούδη ο 22χρονος συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο δράστης του εγκλήματος προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες και να απολογηθεί -με το πιθανότερο είναι να ζητήσει προθεσμία – δεν αποκλείεται δε, αυτό να συμβεί ακόμα και εντός της ημέρας

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εστιάζοντας τόσο στις σχέσεις του νεαρού που παραδόθηκε με τον στενό κύκλο του 68χρονου ιδιοκτήτη. Οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρχει και 3ος ηθικός αυτουργός.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι καταιγιστικές και όλα δείχνουν πως οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στη διαλεύκανση της άγριας αυτής διπλής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.