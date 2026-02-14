Συνελήφθη ξανά ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο

Συνελήφθη ξανά, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο.

Το κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη στη βιομηχανία «Bιολάντα» αναβαθμίστηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελετοπούλου, μετά τη συλλογή νέων στοιχείων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα είναι έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Mετατράπηκε δηλαδή σε κακούργημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληρφορίες το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε και για τα δύο άλλα στελέχη που είχαν συλληφθεί και την πρoηγούμενη φορά, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας.

Οπως ανέφερε το iefimerida από χθες, για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας, οι κατηγορίες που τους βαρύνουν για πυρκαγιά και έκρηξη αναβαθμίστηκαν από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο εξαιτίας της απίστευτης αμέλειας και ανευθυνότητας που επέδειξαν στην εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών παροχής αερίου, αδιαφορώντας για την ασφάλεια των εργαζομένων παρά τις αναφορές για οσμές πριν από πέντε μήνες, ακόμη και τρεις ώρες πριν από την τραγωδία.

