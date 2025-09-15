Συντάξεις: Καταργείται η προσωπική διαφορά από το 2026 – Ερχονται αυξήσεις έως €55 τον μήνα

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 μπαίνει σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τις αυξήσεις στις συντάξεις: ο μηχανισμός συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά καταργείται σταδιακά. Οι συνταξιούχοι θα παίρνουν πλέον καθαρά έως 50% της αύξησης, χωρίς να μειώνεται από την προσωπική διαφορά. Η πλήρης κατάργηση του μηχανισμού προβλέπεται για το 2027.

Ποιοι ωφελούνται και πόσο

Τον Ιανουάριο του 2026:

-Όσοι έχουν μηδενική ή πολύ μικρή προσωπική διαφορά (ως το 50% της αύξησης) λαμβάνουν στην τσέπη το 100% ή σχεδόν 100% της αύξησης.

-Όσοι έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο, θα λάβουν το 50% της αύξησης, χωρίς συμψηφισμό.

Ποσοτικά, οι ωφελούμενοι προβλέπεται ότι θα λάβουν αυξήσεις από €12 έως €55 μηνιαίως, ανάλογα με το ύψος σύνταξης και προσωπικής διαφοράς.

