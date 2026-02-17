Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62

Χιλιάδες εργαζόμενοι μετρούν αντίστροφα τον χρόνο για τη σύνταξη. Με το ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς υπάρχει η δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα 62 εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα το 2026.

Τι προβλέπεται για αυτό και ποιους αφορά; Δείτε πιο συγκεκριμένα:

Δημόσιος τομέας

Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 και έφτασαν τα 35 έτη ασφάλισης -έχοντας συμπληρώσει και το 58ο έτος ηλικίας- έως το τέλος του 2021, μπορούν το 2026 να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη.

Όσοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 και 36 έτη ασφάλισης έως το 2021, αποχωρούν φέτος στα 61,6 έτη. Το ίδιο όριο ηλικίας (61,6) ισχύει και για όσους είχαν 25ετία το 2012 και 37 έτη έως το 2021.

