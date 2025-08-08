Συντάξεις: Πότε συμφέρει η χρήση πλασματικών ετών – Πόσο κοστίζει η εξαγορά τους

Μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι και 7 έτη μπορεί να φέρει η εξαγορά πλασματικών ετών, «ξεκλειδώνοντας» τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νωρίτερα.

Ειδικά για τους παλαιούς -πριν από το 1993- ασφαλισμένους, η εξαγορά πλασματικών ετών καθορίζει και την ηλικία που θα πάρουν σύνταξη. Ωστόσο έχει σημαντικό οικονομικό κόστος (20% επί του μισθού) και εξαρτάται από τις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά.

Για τον λόγο αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν στους ασφαλισμένους να μην καταφεύγουν στη λύση της εξαγοράς (είτε για θεμελίωση σύνταξης πριν από τα 62 και τα 67 έτη, είτε για προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης), παρά μόνο αν απέχουν περίπου έναν χρόνο από τη συνταξιοδότηση.

