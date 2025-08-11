Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ποιες ημερομηνίες θα καταβληθούν

Την καταβολή για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025 περιμένουν πλέον οι συνταξιούχοι, με τις πληρωμές να προγραμματίζονται για την Τρίτη 26 Αυγούστου και την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής των συνταξιούχων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και θα πραγματοποιηθούν ανάλογα με το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Ειδικότερα, οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

