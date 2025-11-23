Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Νωρίτερα του προγραμματισμένου, και συγκεκριμένα αύριο Δευτέρα, θα καταβληθεί η πρόσθετη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχους, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Eπίσης, από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Οι κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Το ποσό χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και περιουσία έως 200.000 ευρώ, εφόσον είναι άγαμοι. Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, τα όρια ανέρχονται σε 26.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα και 300.000 ευρώ περιουσία.

Ειδικότερα οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι:

Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης

