Σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS: Λιγότερες προμήθειες, ευκολότερες συναλλαγές

Το IRIS είναι το σύστημα άμεσων πληρωμών που λειτουργεί μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. και προσφέρεται απ’ όλες τις ελληνικές τράπεζες. Επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων τόσο μεταξύ πολιτών όσο και προς επιχειρήσεις, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς χρεώσεις για τον πολίτη-καταναλωτή, και με χαμηλότερη προμήθεια σε σχέση με άλλους τρόπους πληρωμής για τον επαγγελματία/επιχείρηση, χωρίς μάλιστα να χρειάζεται ο αριθμός λογαριασμού του παραλήπτη.

Το μόνο που χρειάζεται είναι ο αριθμός κινητού ή το ΑΦΜ ή το IRIS QR. Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και επιτρέπει σε πολίτες και επιχειρήσεις να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με ασφάλεια και διαφάνεια.

Σήμερα, σχεδόν 4,1 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το IRIS για καθημερινές συναλλαγές μεταξύ τους (IRIS Person to Person), ενώ πάνω από 560.000 επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία (IRIS Person to Professional).

