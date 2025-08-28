Συζήτηση για την προοπτική επαναλειτουργίας του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφτηκαν μέλη του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, σήμερα Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στο Δημαρχείο.

Κατά τη συνάντηση οι Ηλίας Νταίβις, Νικόλαος Κολλιόπουλος, Λεωνίδας Κυλιντηρέας και Γιώργος Φιλίππου, ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τις δράσεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς και για πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται να αναληφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, επίσης, η προοπτική επαναλειτουργίας του τοπικού (προαστιακού) σιδηροδρομικού δικτύου και συγκεκριμένα η γραμμή Καλαμάτα – Διαβολίτσι – Κυπαρισσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο σιδηρόδρομος αποτελεί άξονα που περιλαμβάνεται στο Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας.