Τα 3 σενάρια της Capital Economics: Από τον πόλεμο 2 εβδομάδων έως το σοκ των ‘80s

Για την αγορά ενέργειας, δύο είναι οι κρίσιμες παράμετροι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με την Capital Economics: Πρώτον, για πόσο καιρό θα παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ και δεύτερον, πόσο σοβαρές θα είναι οι δυνητικές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής και κατά πόσο θα περιορίσουν τις μελλοντικές εξαγωγές, ακόμα και εάν οι διελεύσεις των Στενών αποκατασταθούν.

Ο οίκος αναλύσεων έχει καταρτίσει τρία διαφορετικά σενάρια για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το καλύτερο δυνατό σενάριο να προβλέπει έναν πόλεμο δύο εβδομάδων και το πιο απαισιόδοξο μια παρατεταμένη σύγκρουση που θα προκαλέσει σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Σενάριο 1: Ένας σύντομος και έντονος πόλεμος

Στο σενάριο αυτό, η σύγκρουση περιορίζεται σε δύο εβδομάδες, καθώς οι εσωτερικές πιέσεις εντός του Ιράν και/ή μια γρήγορη στρατιωτική ήττα οδηγούν το καθεστώς στην παράδοση, όπως συνέβη στον περσινό πόλεμο των 12 ημερών. Σε αυτό το ενδεχόμενο, οι ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και στα Στενά του Ορμούζ σταματούν, επιτρέποντας την ομαλοποίηση του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού από τον Κόλπο.

