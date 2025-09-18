Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Όλα είναι έτοιμα για τον εορτασμό των 204 χρόνων από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς μετά και την ανακοίνωση των επετειακών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα εγκρίθηκαν σημαντικά έργα οδικής ασφάλειας σε Γορτυνία και Τρίπολη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Συνάντηση εργασίας είχαν στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, και ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, με αντικείμενο τις προσκλήσεις του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ). Συζητήθηκαν η ωριμότητα των μελετών και η προετοιμασία έργων, με στόχο την άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την αναβάθμιση της πόλης.