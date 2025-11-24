Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Με δύο οδηγούς και χωρίς πλήρωμα έμειναν τα ασθενοφόρα του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης. Παράλληλα ηλικιωμένος στο Μαίναλο επι 18 ώρες ήταν αγνοούμενος με τις αρχές να κάνουν μεγάλη κινητοποίηση για να τον εντοπίσουν. Ο άνδρας πήγε στο Λεβίδι μαζί με φίλους του από το Λουτράκι με σκοπόνα κάνουν πεζοπορία στο βουνό και να μαζέψουν μανιτάρια. Όμως ο 79χρονιος απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να χάσει τον προσανατολισμό του. Ο ηλικιωμένος τηλεφώνησε στον γιό του, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις αρχές. Την ίδια στιγμή η ακύρωση απόφασης για τις αυξήσεις στο νερό προκαλεί νέες δημοτικές κόντρες στη Μεγαλόπολη.