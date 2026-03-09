Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Λεωνιδίου η εξόδιος ακολουθία του Δημήτρη Τσιγκούνη, πρώην δημάρχου Λεωνιδίου και πρώην προέδρου της ΟΝΕΔ. Πλήθος πολιτών και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης παρευρέθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του στον τόπο.

Παράλληλα τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης για το περιστατικό με τουριστικό λεωφορείο στο κέντρο της Τρίπολη, το οποίο κινήθηκε προς την Πλατεία Αγίου Βασιλείου παρά τις απαγορευτικές πινακίδες. Ο δήμαρχος τόνισε ότι ο οδηγός αγνόησε διαδοχικά σήματα απαγόρευσης και υπογράμμισε πως η κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων στα κέντρα των πόλεων απαγορεύεται για λόγους ασφάλειας.

Εκδήλωση μνήμης για τους 10 Έλληνες που απαγχονίστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 15 Ιανουαρίου 1944 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη από τον δήμο και την Ελληνική Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Πελοποννήσου. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Πλατεία Ανεξαρτησίας.

Αποδοκιμασίες από οργανωμένους φιλάθλους του Αστέρα Τρίπολη σημειώθηκαν μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Στο στόχαστρο βρέθηκαν διοίκηση, παίκτες και ο τεχνικός διευθυντής Νίκος Γαλανακόπουλος, ενώ οι φίλαθλοι αποθέωσαν τον μεγαλομέτοχο Δημήτρη Μπάκο.