Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Έντονο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα δράση ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους όρους συμμετοχής, τα επιλέξιμα έξοδα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα με σημαντικά θέματα συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρεια Πελοποννήσου, λαμβάνοντας αποφάσεις και για την Αρκαδία. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον άξονα Τρίπολη – Άστρος, η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμος Γορτυνίας και η ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης.