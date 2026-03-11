Τελευταία Νέα
Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Έντονο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ενημερωτική εκδήλωση για τη νέα δράση ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τους όρους συμμετοχής, τα επιλέξιμα έξοδα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα με σημαντικά θέματα συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρεια Πελοποννήσου, λαμβάνοντας αποφάσεις και για την Αρκαδία. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν έργα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον άξονα ΤρίποληΆστρος, η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στον Δήμος Γορτυνίας και η ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Μήνυση κατ’ αγνώστων κατέθεσε ο Δήμος Τρίπολης για το περιστατικό δηλητηρίασης δύο αδέσποτων ζώων στην περιοχή Δόριζα. Η κίνηση έγινε μέσω του αρμόδιου Αντιδημάρχου Γιάννης Χασάπης, με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Portimão της Πορτογαλίας υποδέχθηκε ο Κώστας Τζιούμης στην Τρίπολη στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στην πόλη.

https://youtu.be/kpCA4yQdyis
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
