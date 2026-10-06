«Τα νέα της Αρκαδίας» | Σχολιάζει ο μηνάς Αρτόπουλος (video)

Η εξαφάνιση ενός ανθρώπου στην περιοχή της Γορτυνίας παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα καθώς στις έρευνες συμμετέχουν πλέον το Χαμόγελο του Παιδιού και η ομάδα K9 την ώρα που έρχεται νέο αίτημα από την οικογένεια για να ενισχυθούν οι έρευνες. Το θέμα σχολιάστηκε στη στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» με τον Μηνά Αρτόπουλο.

Στην ατζέντα της ημέρας η απευθείας διαπραγμάτευση για να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα σε Λιβαδάκι και δρόμους στα χωριά της Κοντοβάζαινας, η χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για την αποκατάσταση των πλημμυρικών ζημιών στον Δήμο Μεγαλόπολης και η επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου Τρίπολης .