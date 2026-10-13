Τα νέα της Αρκαδίας | Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Με θέματα ποικίλης ύλης η σημερινή ατζέντα στη στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας», στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, με τον δημοσιογράφο Μηνά Αρτόπουλο. Στα ψηλά η είδηση ότι η Τρίπολη και η Μεγαλόπολη φιλοξενούν τις εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων, με τους φορείς να καλούν τον κόσμο να το παρακολουθήσει.

Στην επικαιρότητα και οι νέοι ασφαλτοτάπητες που θα αλλάξουν την εικόνα της Τρίπολης και των χωριών, οι υπογραφές για την κατασκευή παράκαμψης στο δρόμο Μεγαλόπολη – Ίσαρη – Βάστα και το ομόφωνο «ναι» για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της παράκαμψης Λεωνιδίου.