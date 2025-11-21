«Τα νέα της Αρκαδίας»: Τα νέα έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, το εν εξελίξει οδικό έργο στην Ε.Ο. Τρίπολης, η τιμητική διάκριση του δήμου Τρίπολης- Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Νέα έργα στην Αρκαδία εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο 620.000 € στην Εθνικής Οδού Τρίπολης–Σπάρτης.

Δυο σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας τα οποία σχολίασε στην στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας», ο δημοσιογράφος Μηνάς. Στην ατζέντα της ημέρας και η ολοκλήρωση των έργων οδοποιίας και αναπλάσεων στην Ηραία Γορτυνίας, καθώς και η τιμητική διάκριση σε πανελλήνιο συνέδριο του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” του δήμου Τρίπολης.